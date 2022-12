Auch die Berater von McKinsey kommen in einer aktuellen Studie zu dem Schluss, dass hier ein großer Nachholbedarf besteht. So müssten zwischen 2021 und 2030 in der gesamten Europäischen Union (EU) wöchentlich rund 6000 öffentliche Ladepunkte installiert werden, um den künftigen Bedarf zu decken. Doch derzeit werden in Deutschland und Frankreich nur 200 beziehungsweise 400 öffentliche Ladestationen pro Woche in Betrieb genommen – und das sind schon die Länder, die in diesem Segment die höchsten Werte innerhalb der EU aufweisen.

Die Politik hat den Druck bereits erhöht. Im März 2020 hatte die damalige Bundesregierung das sogenannte Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz beschlossen. Demnach müssen ab 2025 alle nicht zum Wohnen genutzten Gebäude mit mehr als 20 Stellplätzen mindestens einen Ladepunkt ausweisen. Für Neubauten gelten noch höhere Anforderungen. Und die Experten der Berliner Denkfabrik Agora Verkehrswende, Befürworter der staatlichen Förderung, empfehlen in einer neuen Studie , Fördermittel auf Schnellladepunkte an viel frequentierten Orten zu konzentrieren – wie eben Supermärkten oder Einkaufszentren. Diese versprächen eine gute Auslastung, auch auf dem Land, und könnten am ehesten rentabel betrieben werden.