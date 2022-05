Die Lücke, die Remy hinterlässt, ist allerdings ungleich größer. Der frühere Aldi Manager galt als zentrale Figur für die Zeit nach dem Patriarchen. Remy wurde erst Ende vergangenen Jahres in den Vorstand der Erwin Müller Privatstiftung mit Sitz in Österreich berufen, die 35,4 Prozent der Konzernanteile hält. Laut Insidern soll der Rest der Anteile nach dem Tod von Inhaber Müller in eine im Aufbau befindliche Stiftung in Deutschland fließen, über die Remy Insidern zufolge ebenfalls hätte wachen sollen.