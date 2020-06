Anfang Mai musste sich Douglas-Chefin Tina Müller nach einer Notoperation in eine Rehabilitation begeben. Mit ihrer Rückkehr wurde frühestens im August gerechnet. Doch nun zwingt sie die Corona-Krise und der damit verbundene Überlebenskampf von Douglas früher zurück an den Schreibtisch.

Douglas-Chefin Tina Müller kehrt früher als erwartet an ihren Arbeitsplatz zurück. Müller werde am 1. Juli ihre Arbeit als CEO von Douglas wiederaufnehmen, teilte der Parfümeriekonzern am Dienstag mit. Die 51-jährige Douglas-Chefin hatte sich Anfang Mai nach einer Notoperation überraschend in eine Rehabilitation begeben müssen. Eigentlich war erst im August mit ihrer Rückkehr gerechnet worden.

Offenbar steigt nun aber der Druck des Finanzinvestors und Eigentümers CVC. Douglas leidet in erheblichem Maße unter den Folgen der Corona-Krise. Im März brachen die Umsätze der Gruppe infolge der pandemiebedingten vorübergehenden Schließung von 2400 Filialen um mehr als 40 Prozent ein.

Vor der Corona-Krise arbeitete das Unternehmen profitabel. Im Geschäftsjahr 2018/19, das im Dezember vergangenen Jahres endete, stieg der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um 5,4 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (Ebitda) stieg um 40,1 Prozent auf 283 Millionen Euro, unter dem Strich verbuchte Douglas ein Plus von 17 Millionen Euro nach einem Verlust von 290 Millionen Euro im Vorjahr.

Doch obwohl Douglas vorher ein solides Unternehmen war, erweist sich ein Antrag auf Staatshilfe als schwierig, da die KfW bei Firmen in Private-Equity-Hand zurückhaltend ist. Für den Konzern geht es nun also ums Überleben.

Douglas holt Restrukturierungsexperten

Eigentümer CVC muss daher nun ein neues Sparpaket bei Douglas durchsetzen. Verantworten soll das neben Müller auch der Restrukturierungsexperte Michael Keppel, der zum 1. Juli als Chief Restructuring Officer in die Geschäftsführung der Parfümeriekette berufen wird.

Schwerpunkt der neuen Strategie ist der Ausbau des Digitalgeschäfts, da hier die Umsätze noch wachsen. "Die Coronavirus-Pandemie wirkt wie ein Katalysator und weiterer Beschleuniger für den Onlinehandel", sagte die 51-jährige Managerin am Dienstag. Douglas arbeite deshalb daran, das Wachstum im E-Commerce durch die Plattformstrategie weiter zu beschleunigen und die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz im E-Commerce zügig zu erreichen. Im März lag der Zwölf-Monats-Umsatz noch bei 673 Millionen Euro.

Der Ausbau des Digitalgeschäfts werde sicher auch Konsequenzen für das Filialnetz haben, wie die Managerin andeutete. Die Filialen würden auch zukünftig eine wesentliche Säule der Douglas-Strategie sein, "aber unser Filialnetz muss sich wandeln, um in der neuen Realität zukunftsfähig zu sein", sagte sie.

Auch der Aufsichtsrat bestätigt die neue Strategie. Der Chef des Kontrollgremiums Henning Kreke und Enkel des Douglas-Gründers Herbert Eklöh betonte: "Die Coronavirus- Pandemie hat das Konsumverhalten grundlegend verändert. Ein Teil dieser Veränderung wird dauerhaft sein, was zu nachhaltigen Frequenz- und Umsatzverlusten im stationären Handel führt." Als verantwortungsvoller Händler habe Douglas sein Filialnetz schon immer der Lage angepasst. Das werde der Konzern auch jetzt wieder tun.

mg/soc mit Material von dpa-afx