Van der Laan schreibt Börsenstory um

So ist van der Laans Auftrag für die erste Zeit: sparen. Vor allem die Hauptverwaltung in Düsseldorf muss sich auf neue Zeiten einstellen. Zu dem Sparplan zählt auch ein weitgehender Einstellungsstopp in der Digitaleinheit und ein Personalabbau über die ohnehin hohe Fluktuation in der Szene. Angesichts des geplanten Börsengangs will Van der Laan Aktionären Douglas als sichere Anlage schmackhaft machen und mit einem soliden, profitablen Geschäftsmodell in einem relativ krisenfesten Markt werben.