Tina Müllers Digitalpläne Douglas-Chefin will weitere Filialen schließen

Die Parfümeriekette wächst im Onlinegeschäft stärker als erwartet – 2020 auf etwa eine Milliarde Euro. Nun will Tina Müller in Deutschland weitere 50 Läden schließen, in Europa rund 500. Und 2022 könnte es an die Börse gehen.