Deutsche Post will Preise nach Lieferzeit staffeln

Die Post selbst begrüßt diesen Ansatz. Der Konzern will die Post bereits seit Längerem in zwei Geschwindigkeiten ausliefern, mit unterschiedlichen Preisen. "Der Verbraucher kann sich entscheiden, mit welchem Tempo sein Brief transportiert wird", sagte der Personalvorstand der Deutschen Post, Thomas Ogilvie (47), den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Im Sinne der Angebotspalette halte ich das für einen guten Schritt." Der neue Express-Brief würde für den Verbraucher voraussichtlich teurer. Dieses Prinzip der Zwei-Klassen-Briefzustellung gebe es aber in vielen europäischen Ländern, sagte Ogilvie.