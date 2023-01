Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Warnstreiks im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post am Samstag fortgesetzt. "Die Beteiligung ist gut", sagte ein Verdi-Sprecher am Vormittag. Verdi hat bundesweit Beschäftigte in ausgewählten Betrieben in den Paket- und Briefzentren sowie in der Paket-, Brief- und Verbundzustellung zum Streik aufgerufen. Die Post erklärte, insgesamt seien an den betroffenen Standorten etwas mehr als ein Drittel der Anwesenden dem Streikaufruf gefolgt. Nach aktuellem Stand seien bundesweit rund 20 Prozent der durchschnittlichen Tagesmenge bei Paketen und rund neun Prozent bei Briefsendungen betroffen.