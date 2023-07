Quartalsergebnis steigt um ein Viertel

Während im ersten Quartal das hohe Handelsvolumen wegen der Turbulenzen in der Bankenbranche noch das Geschäft getrieben hatte, verlief das zweite Quartal verhaltener. Teilweise hätten die Handelsvolumina in Aktienderivaten deutlich unter denen des Vorjahres gelegen, hieß es. Dafür zog die Handelsaktivität bei Stromderivaten an, die im Vorjahr durch die Energiekrise gedämpft worden war. Neben der Aktienhandelsplattform Xetra betreibt die Deutsche Börse auch die Energiebörse EEX, die Terminbörse Eurex und die Devisen-Handelsplattform 360T.