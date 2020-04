Online-Supermarkt Picnic in Viersen: Die Corona-Krise lässt die Nachfrage nach Lebensmittellieferungen drastisch steigen.

So mancher mag die Schlagzeile für einen verfrühten Aprilscherz gehalten haben: Der 2011 gegründete Kochboxversender Hello Fresh sei aktuell an der Börse mehr wert als die Lufthansa, vermeldete Ende März der SPIEGEL. Und tatsächlich: Auch wenn der Hello-Fresh-Börsenwert nach dem Knacken der Fünf-Milliarden-Euro-Marke zuletzt wieder etwas gesunken ist, war der Lebensmittelversender Mitte April noch immer mehr wert als die von der Krise schwer getroffene Fluglinie, die zuletzt eine Million Euro pro Stunde verbrannte.

Doch nicht nur der Kochboxenversender profitiert aktuell von der Nachfrage nach Lieferdiensten. Auch Onlinesupermärkte wie Amazon-Fresh, Rewe oder Picnic können sich vor Bestellungen aktuell kaum retten - und haben teilweise sogar Probleme, der Nachfrage nachzukommen.

So nimmt Amazon, das seine Kapazitäten nach Angaben von Amazon-Lebensmittel-Chefin Stephenie Landry angesichts der Krise um 60 Prozent hochgefahren hat, seit März mehr als 100.000 neue Beschäftigte eingestellt hat und 75.000 weitere sucht, in Deutschland aktuell keine neuen Fresh-Mitglieder mehr auf. Und sowohl bei Rewe als auch bei Amazon sind zum Teil die Lieferfenster bis Ende April und sogar Anfang Mai dicht, sodass teilweise keine Bestellung mehr aufgegeben werden können.

Auch der bislang nur in Nordrhein-Westfalen aktive Online-Supermarkt Picnic wird aktuell von Anfragen geradezu erschlagen. Bei dem Start-up aus den Niederlanden gehen täglich rund 2000 neue Anmeldungen von Kunden ein, die gerne von dem Unternehmen beliefert werden möchten, wie Picnic-Deutschland-Chef Frederic Knaudt im Gespräch mit manager magazin berichtet. Das Unternehmen führt deshalb Wartelisten, auf denen die Zahl der potenziellen Kunden seit Beginn der Krise um mehr als 50.000 gestiegen ist, so Knaudt.

Auch der zu Bünting Gruppe (Famila, Bünting Tee) gehörende Anbieter Mytime warnt seine Kunden angesichts eines deutlichen Nachfrageanstiegs vor Lieferverzögerungen und hat nach eigenen Angaben bei den Kapazitäten in Kommissionierung und Logistik bereits aufgestockt.

Die Corona-Krise hat die Online-Märkte in eine Ausnahmesituation katapultiert, von der sie massiv profitieren könnten - die sie allerdings auch vor enorme Herausforderungen stellt, wenn sie die Chance nicht verstreichen lassen wollen.