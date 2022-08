Die Entwicklung kommt überraschend angesichts der gedämpften Konsumlaune. Delivery Hero will aber bei der Ausgabe von Gutscheinen Zurückhaltung üben und so die Kosten drücken. An der Börse erfreute dies die Anleger. Die zuletzt stark gebeutelte Aktie des Essenslieferdiensts legte in der Spitze sogar zweistellig zu und führte damit die Gewinnerliste im MDax an. Sie stieg auf ein Sechs-Monats-Hoch. Gegen Mittag betrug das Kursplus noch rund 8 Prozent.