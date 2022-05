Delivery Hero bislang nicht profitabel

Bei dem Dax-Konzern Delivery Hero heuert Markmann in einer schwierigen Zeit an. Die Berliner sind bislang trotz der hohen Nachfrage während des Corona-Lockdowns nicht profitabel. Allein 2020 fiel ein bereinigter Betriebsverlust von 568 Millionen Euro an. Nun droht dem Lieferdienst sogar ein Abstieg aus dem Dax – nach nur knapp zwei Jahren. Zuletzt war das Papier des Essenslieferanten an der Börse kräftig unter Druck geraten. Im Februar brach die Aktie um mehr als 30 Prozent ein, als Anlegern aufstieß, dass die Verluste höher ausfielen als erwartet und das Unternehmen beim Blick nach vorn vorsichtig war.