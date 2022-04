Im juristischen Streit um den rechtlichen Status von Fahrern hat ein Gericht in Paris zwei ehemalige Spitzenmanager des im April gestarteten Lieferdienstes Deliveroo in Frankreich zu Haftstrafen verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Die Manager hätten die Fahrer als Scheinselbstständige eingesetzt, entschieden die Richter am Dienstag. Zudem verhängte die Kammer Geldstrafen in Höhe von 30.000 Euro. Gegen eine dritte Führungskraft wurde eine viermonatige Haftstrafe auf Bewährung und eine Geldstrafe von 10.000 Euro wegen Mittäterschaft verhängt.