Schuhkette bleibt in Familienhand Deichmanns Junior zieht in die Geschäftsführung ein

Seit seiner Gründung befindet sich der Schuhhändler Deichmann in Familienhand. Und das soll auch so bleiben. Deshalb tritt nun der 27-Jährige Urenkel des Gründers in die Geschäftsführung der Firma ein.