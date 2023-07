Während Reisekonzerne neue Rekordzahlen an Urlaubern melden, brennt es in den Feriengebieten im Süden: Touristen auf Rhodos mussten wegen Waldbränden evakuiert werden. Auch auf anderen Inseln lodern die Flammen. Was bedeutet der Klimawandel für den Tourismus im Mittelmeerraum für Konzerne wie Urlaubsregionen? Fragen an Harald Zeiss, der in diesem Spannungsfeld arbeitet: Einst Manager beim Reisekonzern Tui forscht er jetzt als Professor zu Nachhaltigkeit und internationalem Tourismus.