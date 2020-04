Die Kaffeedynastie Herz zerbricht ein zweites Mal. Die Tchibo-Erben Günter Herz (79) und Daniela Herz-Schnoeckel (65) trennen sich. Die Geschwister hatten sich 2002 mit der Vermögensverwaltung Mayfair selbstständig gemacht. Nun kehrt Daniela Herz-Schnoeckel ihrem Bruder den Rücken und investiert unter dem Dach der Bilton Holding AG gemeinsam mit ihren Kindern Alexandra Schnoeckel (30), Maxine Bauer (34) und Sebastian Schnoeckel (35) künftig vor allem in Immobilien, berichtet das manager magazin.

Das erste Großprojekt der Familie entsteht in der Hamburger Innenstadt. Bis 2023 sollen zwischen Nikolaifleet und Großem Burstah vier Neubauten für Büros, Einzelhandel, Gastronomie und Wohnen errichtet werden. Die Trennung erfolgte nur sieben Tage bevor sich die Pastakette Vapiano am 20. März für zahlungsunfähig erklären musste. Vapiano war die letzte große Unternehmensbeteiligung im Mayfair-Portfolio. Mayfair investiert inzwischen vor allem in Finanzanlagen.

Das Startkapital der Familie stammte aus dem Kaffeeimperium Tchibo, das Günter Herz führte, bis er sich mit Bruder Michael (76) zerstritt und den Konzern 2001 verließ. Damals hatte seine Schwester noch zu ihm gehalten.

