"Die langfristige Strategie der Chinesen könnte darin bestehen, die Kontrolle über die gesamte Lieferkette, digital wie maritim in Europa an sich zu reißen", sagt Rolf Langhammer (75) vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel gegenüber dem ARD-Magazin "Panorama" (NDR). Damit erhielte China einen Wettbewerbsvorteil könnte geneigt sein, seine wirtschaftliche Macht zu missbrauchen.

China ist größte Handelspartner

China ist der mit Abstand größte Handelspartner im drittgrößten europäischen Seehafen. Der Cosco-Konzern, der auch eine der weltweit größten Containerreedereien betreibt, lässt seine Schiffe seit Jahrhunderten am CTT festmachen. CTT mit vier Liegeplätzen und 14 Containerbrücken ist eines von drei Containerterminals, die die HHLA im Hamburger Hafen betreibt. Cosco wird sich im Gegenzug zum Einstieg dort seine Ladungsströme in der Hansestadt konzentrieren, CTT soll zu einem bevorzugten Umschlagpunkt in Europa werden.