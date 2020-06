Einige Unternehmen haben Corona genutzt, um sich in der Öffentlichkeit so richtig in die Nesseln zu setzen. Von der unpopulären Weigerung einzelnen Unternehmen, ihre Mieten zu bezahlen über Kurzarbeitergeld-Missbrauch bis hin zu unliebsamen Maßnahmen, die unter dem Deckmantel der Pandemie durchgezogen werden. Dass man die Krise allerdings auch gut nutzen kann, um sein angeschlagenes Image aufzupolieren, zeigt nun der Fall Ikea.

Das für seine kreativen Steuersparmodelle bekannte Möbelhaus hat öffentlichkeitswirksam angekündigt, mit den neun Staaten, in denen es Kurzarbeitergeld beantragt hatte, über Rückzahlung zu sprechen, da die Krise sich für das Unternehmen offenbar als deutlich weniger drastisch erweisen hat als befürchtet.

Zu Beginn der Krise habe man mit einem Einbruch des Geschäftes zwischen 70 und 80 Prozent gerechnet, zitierte die "Financial Times" den bei der Ikea-Mutter Ingka zuständigen Manager für das Handelsgeschäft, Tolga Oncu. Tatsächlich habe sich aber gezeigt, dass sich bei vielen Kunden offenbar eine Nachfrage bezüglich Renovierungen angestaut habe, weswegen Ikea nun mit den Behörden in Belgien, Kroatien, Tschechien, Irland, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien und den USA Gespräche aufgenommen habe. Laut "Financial Times" sind bis auf 23 Geschäfte sämtliche Einkaufshäuser des Möbelriesen wieder offen.

"Wir wissen jetzt mehr als wir im Februar und März wussten", so Oncu. Deshalb sei es ganz einfach das Richtige, zurückzukommen und sagen, "Hey Leute, vielen Dank, Ihr habt uns durch diese schwere Zeit geholfen". Nun könne man sich darum kümmern, das Geld zurückzuzahlen. Es sei wichtig, ein gutes Verhältnis zu den Gesellschaften und Gemeinwesen zu halten, mit denen der Möbelriese eng verbunden sei.

Auch in Deutschland keine Erstattung beantragt

Auch in Deutschland will Ikea nach eigenen Angaben angesichts der aktuellen Lage auf Kurzarbeitergeld verzichten und nach bereits erfolgten Anzeige bei der Bundesagentur für Arbeit den Erstattungsantrag nun nicht einreichen. "Ikea wird weltweit keine staatlichen Entgeltersatzleistungen in Verbindung mit Covid-19 für Mitarbeitende in Anspruch nehmen. Diese Entscheidung gilt auch für Ikea Deutschland", teilte eine Sprecherin auf Anfrage von manager magazin mit.

"Auch wenn noch viele Herausforderungen vor uns liegen, sind wir davon überzeugt, dass wir unseren Geschäftsbetrieb zum jetzigen Zeitpunkt ohne staatliche Entgeltersatzleistungen gewährleisten können", so das Unternehmen. "Wir gewährleisten außerdem, dass alle Mitarbeitenden, die von Kurzarbeit betroffen waren, 100 Prozent ihres vertraglich zugesicherten Gehalts erhalten."

Allerdings dürften die Auswirkungen der Krise hierzulande eher begrenzt sein. Seit Mitte Mai sind laut Ikea sämtliche Möbelhäuser wieder geöffnet - wenn auch unter Einschränkungen und mit umfassenden Hygienemaßnahmen. Nachdem während der Krise verstärkt Online-Bestellungen und Planungstools genutzt worden seien, erfahre man derzeit eine "gute Umsatzentwicklung", hieß es bei Ikea Deutschland weiter.

Auch wenn die Rückzahlung überflüssigen Kurzarbeitergeldes eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, zeigen andere Fälle, dass es Unternehmen mit der Ehrlichkeit nicht so genau nehmen. So sieht sich beispielsweise C&A aktuell mit Vorwürfen konfrontiert, Mitarbeiter trotz staatlich geförderter Kurzarbeit zu Mehrarbeit angehalten zu haben.

Vor Beginn der Krise konnte Ikea über schlechte Geschäfte nicht klagen: Im zuletzt abgelaufenen Geschäftsjahr bis August 2019 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Prozent auf 39,1 Milliarden Euro. Der Gewinn der Mutter Ingka legte im gleichen Zeitraum von 1,46 Milliarden auf 1,81 Milliarden Euro zu.