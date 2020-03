Werbung in existentiellen Krisenzeiten - der Grad zwischen peinlich und hilfreich ist hauchdünn. Ein Streifzug durch die Szene zeigt, wie unterschiedlich große Konzerne mit dieser sensiblen Lage umgehen: Da ist etwa die Gruppe derjenigen, die wirklich Relevantes oder Hilfreiches zur akuten Situation beizutragen haben und das in Duktus und Inhalt auf die emotionale Lage der Empfänger anpassen. Diesen Weg gehen etwa Telekom-Konzerne, Softwarefirmen oder Streaming-Anbieter, die mit Corona-Gratismonaten für mehr Datenvolumen, Videokonferenz-Apps oder Filmpaketen werben. Bei solchen Offerten hält sich der Nutzen für den Kunden (kostenlose Angebote) mit dem für den Anbieter (möglicherweise bleibende Abonnenten) die Waage. Auch Image-Werbung ist weiter möglich, wie es etwa CocaCola Company derzeit am Times Square in New York vormacht: "Getrennt bleiben ist der beste Weg, vereint zu bleiben".

Doch viele Unternehmen verpassen die Chance, sich in der derzeitigen Sondersituation positiv zu positionieren. Frappantes Beispiel: Die mexikanische Biermarke Corona. Dessen Inhaber, der Getränkekonzern Anheuser-Busch InBev, muss zwar angesichts der unglücklichen Namensgleichheit seine Jahresprognose kassieren. Ansonsten aber null Reaktion auf die Krise. Auf den Bildern dominieren weiter Party, Sonne, Strand. Noch schlimmer treibt es der Reiseanbieter SeyVillas, der seine Kundschaft mit Traumbildern von seinen Ferntrips angeblich über die triste Zeit in häuslicher Selbstisolation hinwegtrösten will.

Dabei tut sich genau für das Gegenteil eine Chance auf: "Kundenbindung und gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen passen gerade perfekt zusammen", sagt Robert Jacobi, Gründer der Digital-Beratung The Nunatak Group und damit natürlich nicht frei von Eigeninteressen. Seine These: Weil die meisten Konsumenten derzeit zu Hause noch viel mehr Stunden als bisher online sind, können sie die vermehrte Bildschirmzeit für neuartige Werbeformen nutzen. Die werden allerdings nur dann nicht als nervtötend wahrgenommen, wenn sie echte Unterstützung bieten. Daimler nutzt derzeit seine Reichweite auf sozialen Medien, um seinen mehr als 50 Millionen Followern offizielle Informationen über den Schutz vor einer Infektion mit dem Corona-Virus zukommen zu lassen. In seinen Postings ruft der Autokonzern zu Solidarität, Durchhaltevermögen und Social Distancing auf.

Die hochnervöse Lage bringt auch mit sich, dass sehr schnell selbst gut gemeinte Aktionen als Krisengewinnlerei interpretiert werden. Das musste etwa der Hamburger Starkoch Tim Mälzer erfahren. Der schrieb auf seinem Instagram-Account, er beliefere Klinikpersonal mit seinen Speisen und zeigte ein Foto von riesigen Mengen an Spagetti mit Tomatensoße. Die Aktion wurde breit kolportiert. Doch über den Inhaber mehrerer Restaurants mit insgesamt 200 Mitarbeitern, der nach der Schließung der Gaststätten akut vom Bankrott bedroht ist, brach ein Shitstorm los: Er wolle mit nur billig Werbung mit dem Corona-Leid machen.

Über die Kritik an Mälzer lässt sich trefflich streiten. Eindeutig dagegen ist der Fall des Schweizer Luxushotels, das derzeit eine sündteure Edelquarantäne inklusive Corona-Test und privater Pflegekraft auslobt. Die meisten Menschen hätten ein sehr feines Gespür dafür, ob jemand aus der schwierigen Situation nur Profit schlagen wolle, erklärt Brigitte Kaltwasser, die eine Agentur betreibt, die sich auf Krisenkommunikation spezialisiert hat. Wichtigstes Kriterium sei beim Werben in Zeiten von Corona, dass tatsächlich ein echter Beitrag für das Gemeinwohl entstehe.

So wie beispielsweise bei der Aktion des Knödelproduzenten Burgis in Neumarkt in der Oberpfalz. Der Gastronomie-Lieferant blieb auf 60.000 Kilo Knödelteig sitzen, da die Gaststätten weitgehend geschlossen sind. Die küchenfertig abgepackten Produkte konnten Interessenten Ende März bei einem Drive-In auf dem Werksgelände abholen - kontaktlos natürlich. Mitarbeiter mit Mundschutz und Handschuhen luden die Leckereien direkt in den Kofferraum. Die Abholer wurden um eine Spende für die örtliche Diakonie gebeten.