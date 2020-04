"We're with you" - in übergroßen Buchstaben prangt die Nachricht wie ein Mantra auf der Internetseite der E-Commerce-Plattform Shopify. Ein Versuch, den Tausenden kleinen und größeren Händlern, die angesichts der Corona-Krise derzeit um ihr Geschäft bangen, Zuversicht zu vermitteln.

"We're with you" könnte aktuell aber auch als Motto der Anleger durchgehen: Schließlich hat die Aktie des Amazon-Konkurrenten allein seit Anfang April um mehr als 82 Prozent zugelegt - und damit deutlich mehr als Amazon (25 Prozent), Ebay (29 Prozent) oder der gesamte S&P (12 Prozent) im selben Zeitraum. Zuvor waren im Zuge der Corona-Krise die Kurse zunächst weltweit abgetaucht.

Shopify, 2004 von dem gebürtigen Koblenzer Tobias Lütke gegründet, ist seit Jahren eines der am meisten gehypten Unternehmen im E-Commerce-Sektor. Dabei verkauft das Unternehmen mit mittlerweile 5000 Beschäftigten selbst gar keine Ware, sondern hilft Händlern, dies möglichst erfolgreich zu tun. Und zwar, indem es ihnen die nötige Shopsoftware samt Bezahlsystem, Design, Buchführung, Hardware, Produktversand sowie Marketingtools zur Verfügung stellt. Seit neuestem sind sogar auch Kreditangebote hinzugekommen.

Shopify bereits mehr wert als BMW, Daimler und Lufthansa zusammen

Und das mit durchschlagendem Erfolg: Mehr als eine Million Händler nutzen das Angebot des Unternehmens aus Ottawa bereits. Von Unternehmen wie Lindt über Red Bull bis hin zu Budweiser und Tesla Börsen-Chart zeigen . Das Gros der Kunden sind aber noch immer Mittelständler, kleine Unternehmen, teils auch stationäre Händler, Ein-Mann- oder Ein-Frau-Betriebe, die ihre Produkte von Schuhen über Taschen bis hin zu Musikinstrumenten über das Netz verkaufen.

"Jeder, der im Netz ist, hat Shopify schon mal benutzt", verkündete Lütke schon vor einigen Jahren stolz. "Er weiß es nur nicht."

Eine Erfolgsgeschichte, die bei den Anlegern großen Anklang findet. Der Marktwert des 2006 gegründeten Unternehmens, das seit 2015 an der Börse gehandelt wird, liegt aktuell bei bald 74 Milliarden Dollar (umgerechnet etwas mehr als 68 Milliarden Euro) und damit höher als der von BMW, Daimler und der Lufthansa zusammengenommen.

Ein Börsenwert, der Tobi Lütke - oder Tobi Lutke, wie ihn die US-Amerikaner und Kanadier schreiben - mit zuletzt 5,4 Milliarden Dollar Platz 680 auf der Forbes-Reichstenliste bescherte.