Der weltgrößte Online-Händler Amazon will einem starken Anstieg der Bestellungen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus mit einer Einstellungsoffensive begegnen. Das Unternehmen kündigte am Montag an, in den USA 100.000 zusätzliche Voll- und Teilzeitkräfte für Lager und Auslieferung anzuheuern, um die gestiegene Nachfrage bewältigen zu können. Zudem will Amazon die Stundenlöhne für Beschäftigte in den USA, Kanada und Europa erhöhen. Dafür will der Konzern über 350 Millionen Dollar aufwenden.

Damit will sich Amazon, das angesichts von Hamsterkäufen und der Schließung vieler Läden in Zeiten der Coronakrise einen deutlichen Nachfrageanstieg verzeichnet, als potenzieller Arbeitgeber für Mitarbeiter anderen Branchen etablieren, die angesichts der Krise ihre Dienste zurückfahren oder sogar vorübergehend aussetzen müssen.

"Wir wollen, dass diese Leute wissen, dass sie in unserem Team willkommen sind bis die Dinge sich normalisieren und ihre alten Unternehmen sie wieder einstellen können, schreibt Amazon in dem Blogpost. Auch andere Branchen wie Supermärkte, die aktuell eine verstärkte Nachfrage erfahren, mühen sich aktuell um zusätzliches Personal.

Angesichts der gestiegenen Nachfrage seien derzeit einige Produkte und Marken besonders im Konsumgüterbereich nicht verfügbar, schreibt Amazon weiter. Zudem hätte sich zum Teil die Lieferzeiten verlängert.

Coronafälle bei Amazon in Europa

Neben der Bewältigung der gestiegenen Nachfrage hat Amazon derzeit auch noch anderen Herausforderungen zu bewältigen. So haben sich laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg in Europa mindestens fünf Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert. Das Amazon die Lager in Spanien und Italien, in denen diese Menschen arbeiteten, nicht schloss, wurde von Gewerkschaftsvertretern scharf kritisiert. Laut Bloomberg riefen Arbeitnehmervertreter in Italien sogar zur Bestreikung des größten Amazon-Logistik-Hubs des Landes in Castel San Giovanni auf.

Mit Material von Reuters, dpa-afx