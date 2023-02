Wegen der gestiegenen Kosten hatte Coca-Cola wie auch Rivale PepsiCo die Preise in den letzten Quartalen angehoben. CEO-Ikone Indra Nooyi (67) leitete als erste Frau und Immigrantin mehr als ein Jahrzehnt lang den Lebensmittel-Riesen PepsiCo und sitzt heute im Aufsichtsrat von Philips. Der Umsatz von PepsiCo stieg während ihrer Amtszeit um 81 Prozent auf 63,5 Milliarden Dollar. Im mm-Interview erzählt sie , warum es immer noch so wenige Frauen in die Topetagen schaffen, spricht über ihre damaligen Selbstzweifel und warum sie trotz Ruhestand nur vier Stunden pro Nacht schläft.