Im Streit zwischen dem Getränkehersteller Coca-Cola und Edeka um Einkaufspreise ist der Lebensmittelhändler unterlegen. Das Landgericht Hamburg hob am Donnerstag die einstweilige Verfügung vom 8. September auf und wies in seinem Urteil die Edeka-Forderung nach einem Lieferstopp-Verbot zurück. Das teilte ein Gerichtssprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. Edeka kündigte an, nach Prüfung der Urteilsbegründung über weitere rechtliche Schritte zu entscheiden. Coca-Cola zeigte sich zufrieden mit der Gerichtsentscheidung.