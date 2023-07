So viel Geld will gut angelegt sein, und Ronaldo ist vielfältig investiert. So steckt "CR7" seine Millionen etwa in eine eigene Modelinie, Parfüm-Serie, in Hotels, Fitnessstudios oder auch in eine Klinik für Haartransplantation . Dabei geht die Rechnung anscheinend nicht bei jedem Investment auf, wie kürzlich die "Daily Mail" über ein Hotelprojekt in Paris berichtete.