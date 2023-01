Der neue Schmuck- und Uhrenriese kommt mit seinen mehr als 620 Ladengeschäften in Italien, Frankreich, Deutschland und Österreich sowie mehreren Online-Stores den Angaben zufolge auf einen Umsatz von fast 800 Millionen Euro. "Die Christ Group ist mit ihrer starken stationären Präsenz in Deutschland und Österreich sowie dem innovativen E-Commerce-Business der perfekte komplementäre Partner für uns", betonte der Präsident der Morellato Group, Massimo Carraro (63). Das Familienunternehmen betreibt 420 Juweliergeschäfte in Italien und Frankreich, hat bisher aber kaum in sein Onlinegeschäft investiert.