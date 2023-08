Die Wirtschaft sieht den drastischen Rückgang staatlicher Investitionsgarantien im China-Geschäft gelassen. "Das ist vornehmlich eine Folge der schwachen Konjunktur im Reich der Mitte und hat nur in geringerem Maße mit der Einschränkung der Investitionsgarantien des Bundes zu tun", sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHK), Volker Treier (54) am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Investitionsneigung deutscher Firmen an chinesischen Standorten sei derzeit gering. Unternehmen könnten im Übrigen in China auch ohne staatliche Absicherung investieren.