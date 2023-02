Nun schlüpfen alle verbliebenen Cluno-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter unter das Dach von "The Platform Group" mit Sitz in Wiesbaden. Diese hatte erst kürzlich die Übernahme von Vive La Car bekanntgegeben. Vive La Car übernimmt im Zuge des Deals die Verträge mit "mehreren Tausend" Kundinnen und Kunden von Cazoo. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Einst hatte Cazoo für Cluno umgerechnet rund 70 Millionen Euro auf den Tisch gelegt. Ein mittelhoher zweistelliger Millionenbetrag dürfte auch jetzt an die Briten fließen, munkelt man im Markt.