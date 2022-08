Auch an anderer Stelle läuft es bei Cazoo nicht: Am 15. Juli erhielt die Firma von der New Yorker Nasdaq einen Hinweis, dass sie gegen die Regeln der Börse verstoßen haben. Die Aktie des Gebrauchtwagenhändlers war zuvor mehr als 30 Tage am Stück weniger als einen Dollar wert. Ein Delisting droht. Chesterman und Co. bereiten Kennern des Unternehmens zufolge nun Maßnahmen vor, um den Kurs zu stützen. Auch eine Aktienzusammenlegung sei gegebenenfalls denkbar, dafür bräuchte Cazoo aber die Zustimmung seiner Aktionäre.

Darum kümmern müsste sich Finanzchef Stephen Morana. Doch der steht vor dem Absprung und wird Cazoo im Herbst verlassen. Sein Nachfolger wird Paul Woolf, er wechselt vom Halbleiterunternehmen Graphcore zum Online-Gebrauchtwagenhändler.