Als der Lockdown kurz bevorstand, ließ die Reaktion nicht lange auf sich warten. Scharenweise pilgerten Menschen zu Coffeeshops in vielen Städten der Niederlande, in Kanada und einigen US-Städten, um sich für die Zeit der Isolation noch einmal mit Cannabis einzudecken. Von quer über die Straße geparkten, in Hast verlassenen Autos berichteten niederländische Zeitungen. Die kalifornische Cannabis-Kette Harborside vermeldete ein Viertel mehr Umsatz. Der Cannabis-Onlinehändler Jane Technologies sogar von ein Verkaufsplus von bis zu 130 Prozent. Corona, so schien es damals, könnte sich für die Branche zum Verkaufsbooster entwickeln.

Eitel Sonnenschein also an der Cannabisfront? Nein, alles andere als das. Die einst gehypte Branche hat mit massiven Problemen zu kämpfen, die einige Unternehmen womöglich nicht überleben werden. Und der von Coronavirus-Ausgangssperren befeuerte Boom wird an den fundamentalen Problemen nicht viel ändern, die Lage für einige womöglich noch erschweren.

Allerdings könnte der einstige Hype, dem mittlerweile ein tiefer Fall folgte, auch sein Gutes haben. Und möglicherweise einigen Konzernen das Überleben ermöglichen.

Als Paul Steckler seinen Job als Europachef des Cannabiskonzerns Canopy Growth im August vergangenen Jahres antrat, war die Welt noch weitgehend in Ordnung. Zwar war Gründer und Ex-Chef Bruce Linton, der in Hype-Zeitenmit Geld und Superlativen nur so um sich geworfen hatte, vom neuen Großaktionär Constellation Brands aus dem Unternehmen gedrängt worden. Aber ansonsten war die Cannabis-Welt - zumindest nach außen hin - noch intakt.

Canopy Growth war weiter auf Wachstumskurs - wenn auch nicht so auf Speed wie unter dem megalomanischen Gründer Bruce Linton, für den es nur höher, schneller, weiter gab. Doch es ging voran - mit der Öffnung von Cannabis-Läden der hauseigenen Kette Tokyo Smoke. Und auch für Zukäufe, wie etwa für den Sporternährungshersteller BioSteel war noch Geld da.

Zur Großbildansicht Canopy Growth Corporation Verantwortet das Europageschäft von Canopy Growth: Ex-Pfizer-Manager Paul Steckler

Mittlerweile hat die Wirklichkeit die einstige Nummer eins eingeholt. Statt massenhaft Geld für Zukäufe auszugeben, herrscht in dem Cannabiskonzern mittlerweile ein Spardiktat. Gleich mehrmals innerhalb weniger Wochen gab Canopy Growth Stellenstreichungen bekannt, machte Produktionsorte dicht und fuhr sogar eine der Hoffnungssegmente der Branche zurück, das Geschäft mit Essens- und Getränkezusätzen. Knapp 800 Beschäftigte haben ihren Job bei dem einst rasant wachsenden Betrieb mittlerweile verloren. Canopy Growth ist Beobachtern zufolge damit von Platz eins der größten Anbauer zurückgefallen.

"Wir müssen unsere Cash-Verbrennungsrate reduzieren, uns fokussieren", fasst Steckler die Herausforderungen zusammen, der sich die einst klare Nummer eins auf dem Markt nun entgegensieht. Und nicht nur die. Die ganze Branche kämpft mit teils hausgemachten Problemen, die die einstigen Börsenüberflieger schon vor dem Ausbruch der Krise kräftig ausgebremst haben.