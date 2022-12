Auch Deutschland plant Legalisierung in begrenzten Mengen

In Deutschland hat die Bundesregierung Eckpunkte vorgestellt, nach denen der Kauf und der Besitz von Cannabis in begrenzten Mengen auch in Deutschland erlaubt werden soll. Demnach sollen Kauf und Besitz von 20 bis 30 Gramm Cannabis ab einem Alter von 18 Jahren straffrei sein. Auch der Eigenanbau von bis zu drei Cannabis-Pflanzen soll erlaubt werden. Zudem sind medizinische Cannabis-Präparate mit dem Wirkstoff THC schon seit einigen Jahren in deutschen Apotheken auf Rezept erhältlich.

New Yorks Bürgermeister Eric Adams (62) sagte in einer Erklärung am Donnerstag, es handele sich um "ein neues Kapitel für all diejenigen, die durch die gescheiterte Politik der Vergangenheit am meisten geschädigt wurden". Gleichzeitig würden nicht-lizenzierte Händler zunehmend aus dem Verkehr gezogen. Mit Verabschiedung des Gesetzes vergangenes Jahr war eine rechtliche Grauzone entstanden, der unregulierte Verkauf hatte innerhalb weniger Monate stark zugenommen.