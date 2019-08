Der Vorstandsumbau bei C&A geht weiter. Interimsboss Edward Brenninkmeijer beruft einen Vertrauten zum Finanzchef: Der neue Mann Ralf Senden hatte unter dem Spross der Gründerfamilie bereits die Finanzen der Asien- und Lateinamerikasparte betreut.

Tjeerd van der Zee, bislang in Personalunion CFO und COO, verlasse das Unternehmen, "um neue berufliche Herausforderungen anzunehmen", teilte C&A am Donnerstagnachmittag mit. Brenninkmeijer dankte ihm in der Mitteilung "herzlich für sein Engagement und seine Führungsarbeit in den vergangenen 30 Jahren." Der Chef selbst wird van der Zees Verantwortlichkeiten als COO übernehmen.

Über den anstehenden Abschied van der Zees, dessen Bruder Martijn jüngst zur Nummer Zwei bei C&A aufgestiegen war, hatte das manager magazin bereits in seiner August-Ausgabe berichtet. Senden übernehme das Finanzressort zusätzlich zu seinen bisherigen Funktionen.

luk