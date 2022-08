Die Musikindustrie in Deutschland hat im ersten Halbjahr 967 Millionen Euro umgesetzt, das ist ein Plus von 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, teilt der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) am Donnerstag mit . BVMI-Chef Florian Drücke spricht von einem "stabilen Wachstum". In dem außergewöhnlich gut verlaufenen Jahr 2021 hatte die Branche auf Jahressicht die Erlöse um 10 Prozent steigern können.