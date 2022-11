Synbiotic hat sich auf medizinisches und diätisches Cannabis konzentriert und will das frische Geld angesichts der zunehmenden Legalisierung von Cannabis in seine Expansion investieren. In Europa geht es um einen Markt von bis zu 80 Milliarden Euro. Ende Oktober hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (59; SPD) ein Eckpunktepapier für die Pläne einer Cannabis-Legalisierung vorgestellt und angekündigt, zunächst von der EU-Kommission prüfen zu lassen, ob die Pläne mit Europarecht vereinbar seien. Demzufolge soll Erwachsenen der Kauf und der Besitz von bis zu 30 Gramm Marihuana erlaubt werden.