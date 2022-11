Mitten im anlaufenden Weihnachtsgeschäft hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte des Online-Versandriesen Amazon in Niedersachsen zu einem zweitägigen Ausstand aufgerufen. Der Streik sollte demnach in Winsen an der Luhe am Donnerstag beginnen, später sollte Achim bei Bremen hinzukommen. Damit wird auch an dem für Amazon so wichtigen Rabatttag "Black Friday" gestreikt. Das Unternehmen erwartet nach eigenen Angaben aber keine Auswirkungen auf die Kunden.