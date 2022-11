Überfüllte Gänge, rote Preisschilder, vergriffene Ware. Die vorweihnachtlichen Aktionstage an Black Friday und Cyber Monday haben die Konsumlaune massiv nach oben getrieben. In diesem Jahr sogar auf Rekordniveau: Ein Umsatzzuwachs von rund einer Milliarde Euro auf 5,7 Milliarden Euro prognostiziert der Handelsverband (HDE) Deutschland. Das ist ein Plus in Höhe von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei sind bereits 2022 die Ausgaben an den beiden Tagen um 21 Prozent auf rund 4,7 Milliarden Euro gestiegen. Somit haben sich die Aktionsausgaben seit 2019 fast verdoppelt. Und das trotz der Konsumflaute in den vergangenen Monaten.