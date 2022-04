Nach drei Monaten Planung hat die Birkenstock Group mit dem Bau ihres neuen Werkes in Pasewalk begonnen. Wie ein Unternehmenssprecher am Dienstag sagte, haben im Industriepark Berlin-Szczecin Erdarbeiten begonnen, sodass im August 2022 der Grundstein gelegt werden kann. Der in Rheinland-Pfalz ansässige Schuhhersteller will rund 100 Millionen Euro in Pasewalk investieren, um die Produktion stark zu erweitern. Die Kosten liegen wegen der enorm gestiegenen Bau- und Rohstoffpreise nun um rund 25 Prozent höher als zunächst geplant.