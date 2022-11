So ist es. Jahrelang gingen die Umsatzkurven für Biolebensmittel nach oben – bis zum Höhepunkt in der Pandemie. Die Menschen blieben mehr zu Hause und gaben ihr Geld für hochwertige Lebensmittel statt in den Restaurants aus. Im vergangenen Jahr konnte mit Bio-Produkten 15,87 Milliarden Euro in Deutschland erwirtschaftet werden. Ein Umsatzrekord. Doch nun hat die Inflation den Trend gedreht. Die Bio-Branche verzeichnet bis Oktober unter dem Strich einen Umsatzrückgang in Höhe von vier Prozent im Vorjahresvergleich, wie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gegenüber dem manager magazin mitteilt.