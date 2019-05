Es war der erfolgsreichste Börsengang in den USA seit Jahren: Die Aktien der auf vegane Burger spezialisierten Firma Beyond Meat schossen bei ihrem Debüt Anfang Mai um mehr als 160 Prozent in die Höhe. Kaum ein Lebensmittel wird aktuell so gehyped wie die fleischlosen Burger des kalifornischen Unternehmens, zu dessen Investoren Schauspieler Leonardo DiCaprio und Microsoft-Gründer Bill Gates gehören. Nun will Beyond Meat den europäischen Markt erobern und hat dafür eine Partnerschaft mit dem niederländischen Fleischlieferanten Zandbergen ausgeweitet, wie das US-Unternehmen am Dienstagabend mitteilte.

Am Firmensitz von Zandbergen in Zoeterwoude soll eine neue Produktionsstätte errichtet werden, die die erste von Beyond Meat außerhalb der USA wäre. Sie soll im ersten Quartal 2020 fertiggestellt sein. Bislang importiert Beyond Meat seine Produkte und vertreibt diese in Europa über Zandbergen.

In Deutschland waren die veganen Burger bislang nur bei der Großhandelskette Metro Börsen-Chart zeigen oder dem Lebensmitteldienst Gourmondo erhältlich, ab heute liegt die Zweierpackung für knapp fünf Euro auch beim Discounter Lidl in den Regalen - deutlich günstiger als bei der Metro oder Gourmondo. In vielen Märkten sind die Burger daher offenbar schon am Vormittag ausverkauft, wie viele Kunden auf Twitter berichten.

Puh, da haben wir heute noch 5 x die “Beyond Meat Burger” bei @lidl ergattern können. Mehr war nicht da. Zum Glück haben wir heute schon geguckt. Da wären wir morgen sonst vielleicht traurig gewesen. pic.twitter.com/HN0GxWz5Bp — Snowcat (@Snowcat2070) 28. Mai 2019

Die Beyond Meat-Aktion von @lidl ist ja wieder mal super geplant. Bis auf zwei Packungen wurde alles bereits gestern abverkauft in der Tempelhofer Filiale. Als ich gestern abend fragte, durfte man angeblich noch nichts davon kaufen.



Ich bin so froh, so früh da gewesen zu sein. — #kiwiKaiser (@kiwi_Kaiser) 29. Mai 2019

Ich möchte übrigens noch unbedingt den Kunden grüßen, der heute um 07.10h den kompletten Beyond Meat-Patties-Bestand bei Lidl aufgekauft hat. pic.twitter.com/vzxMiGMDnh — quadratmeter (@meterhochzwei) 29. Mai 2019

Die Bratlinge auf Erbsenbasis verzichten komplett auf tierische Zutaten wie Ei, Milch oder Fleisch. In den USA boomt das Geschäft mit solchen veganen Burgern. Dort werden Produkte von Beyond Meat etwa von den Fast-Food-Ketten Carl's und Del Taco genutzt und in Supermärkten verkauft. Die Burger-Kette Burger King setzt auf die Buletten des Konkurrenten Impossible Food.

Aktie schon 60 Dollar mehr wert als vor vier Wochen beim Börsendebüt

Beyond-Meat-Aktien stiegen nach der Ankündigung am Dienstag um sieben Prozent auf 85 Dollar. Das sind 60 Dollar mehr als der Ausgabepreis der Titel beim Börsendebüt Anfang Mai.

Die Analysten der US-Bank JP Morgan bezeichneten die Wachstumsaussichten des Unternehmen in einer Studie als "außergewöhnlich". Ihrer Ansicht nach wird der gesamte Markt für Fleischprodukte auf Pflanzenbasis in 15 Jahren auf 100 Milliarden Dollar steigen, das wäre bis zu 100 Mal größer als bislang. Der Umsatz von Beyond Meat könne dann fünf Milliarden Dollar übertreffen nach 88 Millionen Dollar 2018.

Auch die Experten der Unternehmensberatung A.T. Kearney rechnen damit, dass sich die Lebensmittelbranche verändert. "Wir stehen vor nichts weniger als dem Ende der Fleischproduktion, wie wir sie kennen", erklärt Carsten Gerhardt, Partner und Landwirtschaftsexperte bei A.T. Kearney. "Bereits 2040 werden nur 40 Prozent der konsumierten Fleischprodukte von Tieren stammen." Zwar gehen die Experten weltweit insgesamt von einem weiterhin wachsenden Fleischmarkt aus. Sie erwarten aber, dass neue Fleischalternativen und kultiviertes Fleisch aus dem Labor gewöhnliches Fleisch verdrängen werden und ihr Marktanteil bis 2030 auf 28 Prozent des gesamten Fleischmarkts wachsen wird. Zehn Jahre später könne der Anteil sogar 60 Prozent betragen.

mg/rtr