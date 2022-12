Die Pandemie verschaffte der Outdoorbranche weiteren Schub. Als die Läden schließen mussten, war der Outdoorspezialist Bergfreunde bestens vorbereitet. Das Unternehmen aus der Nähe von Tübingen konnte die explosive Nachfrage optimal bedienen. Quasi von Beginn an profitabel, hat die rasant wachsende Handelsfirma viele Wettbewerber mittlerweile hinter sich gelassen – und wächst immer noch zweistellig. Das liegt auch an Matthias Gebhard (43) und Ronny Höhn (44). Im Teams-Interview sprechen die beiden Geschäftsführer über ihre Wachstumsstrategie, Kundenbindung, Nachhaltigkeit und Produkte, von denen sie lieber die Finger lassen.

manager magazin: Über alle Einkommensklassen hinweg wollten die Menschen laut Umfragen dieses Jahr zu Weihnachten weniger Geld ausgeben – teils bis zu 25 Prozent. Wie stark spüren Sie die Kaufzurückhaltung?

Matthias Gebhard: Nun, Experten schätzen den Rückgang im Onlinehandel insgesamt für die Monate Oktober und November auf 15 Prozent im Mittel, auf Jahressicht dürfte es weniger sein, jedoch weiter rückläufig. Gemessen daran können wir wirklich zufrieden sein.

Das heißt konkret?

Gebhard: Unser Umsatz wird in diesem Jahr zwischen 15 und 20 Prozent auf 230 bis 245 Millionen Euro gewachsen sein, nach 31 Prozent plus im vergangenen Jahr und 41 Prozent in 2020.

Nicht wenige E-Commerce-Händler der Bekleidungsbranche saßen in diesem Jahr nach der Pandemie auf hohen Lagerbeständen und mussten hohe Rabatte geben , um die Waren loszuwerden. Das drückt die Margen.