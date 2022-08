Demnach sollen die Erlöse 2022 organisch am oberen Ende der Prognosespanne von 4 bis 6 Prozent wachsen. Die operative Rendite soll wie angekündigt auf dem Niveau des Vorjahres von 13 Prozent liegen. Für einen möglichen Gasmangel habe der Hamburger Konzern Vorbereitungen getroffen, erläuterte Finanzchefin Astrid Hermann (48) bei der Präsentation der Zahlen. Beiersdorf sehe jetzt ein geringes Risiko für seine Fabriken. Die im Dax notierte Aktie gewann am Donnerstag in der Spitze mehr als 3 Prozent an Wert.