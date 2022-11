Kriselnder Online-Riese Einstellungsstopp bei Amazon

Die Amazon-Aktie befindet sich seit Monaten auf Talfahrt und verlor am heutigen Donnerstag erneut beinahe 3 Prozent. Auch Amazon-Gründer Jeff Bezos bekam die Kurstalfahrt bereits in seinem Aktiendepot zu spüren. Zu Beginn der Corona-Pandemie hatte der Konzern noch vom Boom des Online-Handels profitiert, inzwischen hat sich das Bild gewandelt. Erstmals seit April 2020 sank der Börsenwert des Konzerns in dieser Woche wieder unter eine Billion Dollar. Am heutigen Donnerstag ist Amazon an der Börse rund 913 Milliarden Dollar wert.