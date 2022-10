In großen Städten will Amazon Pakete zudem häufiger zu Fuß oder per Lastenrad ausliefern lassen, um den Einsatz von Lieferfahrzeugen zu reduzieren. Derzeit gibt es laut dem Unternehmen derartige "Micro Hubs" für die Auslieferung ohne vierrädrige Fahrzeuge in gut 20 europäischen Städten, bis 2025 sollen es doppelt so viele sein.

Darüber hinaus will Amazon in Tausende von Ladestationen an Standorten in ganz Europa investieren und Ökostrom-Kraftwerke bauen. Ein Windpark in der Nordsee mit einer Kapazität von 350 Megawatt soll 2025 ans Netz gehen.

Tests mit Lieferrobotern eingestellt

Die Tests für die kleinen Lieferroboter, die auf dem Gehweg fahren, stellt Amazon dagegen ein. Der Konzern hatte die Versuche seit drei Jahren unter anderem in einem Wohngebiet in der Nähe von Seattle durchgeführt. Das Entwicklungsteam sei aufgelöst worden und den Mitarbeitern sollten Jobs in anderen Bereichen des Konzerns angeboten werden, sagte eine Amazon-Sprecherin der Nachrichtenagentur Bloomberg.