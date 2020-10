Auf Amazons Spuren Alibaba kauft Supermarktkette Sun Art

Der chinesische Onlinehändler Alibaba vollzieht nach, was Amazon vor vier Jahren mit dem Kauf von Whole Foods vorgemacht hat: Für rund 3,6 Milliarden Dollar erwirbt Alibaba die Mehrheit an der Supermarktkette Sun Art. Lebensmittelhandel wird durch die Corona-Krise attraktiv.