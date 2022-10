Steuerhinterziehung Starkoch Alfons Schuhbeck muss ins Gefängnis

Die Staatsanwaltschaft warf Schuhbeck vor, unter anderem Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro an Steuern, die Schuhbeck so zwischen 2009 und 2015 im "Orlando" und den "Südtiroler Stuben" hinterzogen haben sollen.

"Ich weiß, dass es falsch war, was ich getan habe", sagte Schuhbeck in seinen letzten Worten vor Gericht. Er kann das nicht mehr ändern, kann aber versuchen, den Schaden wieder gutzumachen und die Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Zuvor hatten sich auch Mitarbeiter Schuhbecks in einem Brief an das Gericht gewandt, das diesen auch verlesen hatte.