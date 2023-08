Der Discounter Aldi Süd mit den beiden Chefs Tom Daunt (51) und Thomas Ziegler (56) macht auf dem Weg zu einem Lebensmittellieferdienst einen weiteren Schritt. Der Handelsriese gab am Dienstag den Startschuss für den Testlauf eines Lebensmittellieferdienstes, bei dem Aldi-Kunden im Ruhrgebiet erstmals online frische Produkte wie Obst, Gemüse, Brot, Käse oder Milch bestellen können. Ab sofort könnten sich Kunden in Mülheim an der Ruhr, Duisburg und Oberhausen für den Lieferdienst registrieren, teilte Aldi Süd am Dienstag mit. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet. Perspektivisch sei auch ein Test mit einem "Click & Collect"-Modell geplant, bei dem die Kunden die Ware online bestellen und dann selbst im Markt abholen, ergänzte Aldi Süd.