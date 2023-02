Viele neue Filialen Aldi schafft in Großbritannien Tausende Jobs

So machte Aldi in Großbritannien den jüngsten Zahlen zufolge im Dezember 2022 einen Umsatz von 1,4 Milliarden Pfund (etwa 1,6 Milliarden Euro), was einer Steigerung um 26 Prozent entsprach. Damit übertraf Aldi noch einmal den Vorjahreszeitraum, als der Umsatz um 0,4 Prozent zugelegt hatte. Schon damals meldete Aldi UK das beste Weihnachtsgeschäft aller Zeiten.

Aldi kommt laut dem Institut Kantar in Großbritannien auf einen Marktanteil von mehr als 9 Prozent. Das entspricht einem Plus von sechs Prozentpunkten in den vergangenen zehn Jahren. Marktführer sind die britischen Ketten Tesco, Sainsbury’s und Asda.