Der jahrelange Familienstreit bei Aldi Nord ist zu Ende. Der Discounter teilte am Montagabend mit, die zerstritten Familienstämme der Unternehmensgruppe hätten sich in einer Vereinbarung unter Beteiligung der Familienstiftungen auf die Beilegung der zwischen ihnen bestehenden langjährigen Meinungsverschiedenheiten und Rechtsstreitigkeiten geeinigt. Damit soll ein Schlussstrich unter den bereits seit Jahren schwelenden Kampf um die Macht in dem Unternehmen gezogen werden.