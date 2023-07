Der chinesische PC-Hersteller Lenovo stockt seine Anteile an Aldi-Lieferant Medion auf. Die Lenovo Germany Holding GmbH, die zuletzt 86,3 Prozent an dem deutschen Konkurrenten hielt, verfügt nach der Kaufabwicklung über 98,21 Prozent der Stimmrechte, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Ad-hoc-Mitteilung von Medion hervorgeht. Der Erwerb der weiteren Anteile erfolgte demnach innerhalb der Andienungsfrist, die am 12. Juli endete. Die Medion-Aktie knickte am Freitagnachmittag um mehr als 2 Prozent ein.