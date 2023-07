1.200 Euro kostet das gute Stück. "Wer Rechen-Power braucht, ist mit dem Aldi-PC gut bedient", urteilt die Stiftung Warentest damals. "Statt Billig-PC gibt es eine Hochleistungsmaschine für einen fairen Preis." Das zieht. Die ungewöhnliche Liaison zwischen Europas größtem eigenständigen PC-Hersteller und Aldi avanciert um die Jahrtausendwende zum Erfolgsmodell. Die Produkte des Elektronikkonzerns genießen Kultstatus. Immer wenn sie in den Aldi-Regalen stehen, strömen Menschen in Scharen herbei. Meist sind die Produkte binnen Minuten ausverkauft. Mitunter muss der Discounter Sicherheitskräfte engagieren, um Tumulte zu vermeiden. In der Spitze setzt Medion knapp 3 Milliarden Euro um und ist am Kapitalmarkt über 3 Milliarden Euro wert. Seither ist viel schiefgelaufen.