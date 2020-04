Aldi in Frankreich: Der Ex-Deutschlandchef von C&A soll die Aufholjagd auf den Konkurrenten Lidl in Frankreich beschleunigen

Jean-Marie Malbranke ist ein echtes Stehaufmännchen. Kaum ist die Blitzkarriere beim Textilriesen C&A fast ebenso schnell beendet, wie sie begonnen hatte, liegt vor dem Franzosen bereits eine neue Herausforderung. Malbranke soll nun als Co-Chef für den Lebensmitteldiscounter Aldi Frankreich erobern.

Erst kürzlich war bekannt geworden, dass Aldi Nord 567 Läden und drei Lager des französischen Konkurrenten Leader Price von der Casino-Gruppe übernehmen will. Der Deal ist dem Discounter 735 Millionen Euro wert. "Mit diesem Schritt wollen wir in Frankreich unsere Marktposition ausbauen", hatte Aldi angekündigt. Der Discounter betreibt bisher rund 900 Filialen in Frankreich und setzt 3,3 Milliarden Euro um. Dauerrivale Lidl bringt es in dem Nachbarstaat bereits auf über 10 Milliarden Euro. Malbranke soll nun helfen, Aldis Rückstand zu verkürzen.

Bei C&A fiel seine Bilanz zuletzt durchwachsen aus. Der frühere Konzernchef Alain Caparros hatte seinen Landsmann im Sommer 2018 zunächst als Frankreich-Chef an Bord geholt. Beide hatten zuvor für den Lebensmittelriesen Rewe gearbeitet.

Wenige Monate später, im Februar 2019, steig Malbranke bei C&A zum Deutschlandchef auf und stellte weite Teile des Filialnetzes auf den Prüfstand. Ende Januar dieses Jahres durfte er schließlich seinen Schreibtisch räumen. Damals war er nahezu der letzte Neuling der gescheiterten Ära Caparros, der noch an Bord war, nun ist er der erste, der eine gewichtige neue Aufgabe gefunden hat.