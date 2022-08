Seit 2020 gilt in allen über Airbnb vermittelten Wohnräumen ein Party-Verbot. Nur ist das für die US-Plattform schwierig durchzusetzen. Immer wieder beschweren sich Vermieter über unerlaubte Feier- und Saufgelage in ihren Wohnungen. Um die Exzesse einzudämmen, führt Chef Brian Chesky (40) nun ein neues Kontrollinstrument ein: Per Algorithmus sollen feierwillige Kundinnen und Kunden schon während des Buchungsprozesses entlarvt und dann blockiert werden.